Will Smith se convirtió en taxista por las calles de Miami

El famoso actor estadounidense Will Smith se encuentra promocionando su nueva película llamada "Bad Boys For Life" y lo hizo de una particular forma en la ciudad de Miami.

El artista quiso sorprender a sus fanáticos y se subió a un taxi para recoger a cuatro pasajeros, quienes tuvieron la oportunidad de compartir con la estrella de Hollywood.

