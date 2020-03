Ximena Hoyos denuncia que su madre fue salvajemente agredida por su expareja ¡Y justicia no hizo nada!

¡Indignante! La recordada actriz y ahora chica fitness en redes sociales, ‘Xime’ Hoyos, sorprendió a todos al revelar que su madre fue víctima de agresión física y psicológica por parte de su expareja, quien sin compasión alguna la golpeó simultáneamente delante de su pequeño hijo.

Fue Angie Pajares, su madre, quien a través de Instagram decidió contar a detalle lo ocurrido: “Quiero hacer público un caso de violencia hacia mi persona por parte de mi expareja Hugo Castro Muñoz, el día 22 de marzo. Después de muchos años de relación tóxica, decidí separarme manteniendo con él una relación de amistad. Por el cariño que quedó decidí brindarle una habitación de huésped por la cuarentena. El domingo tuvimos un fuerte intercambio de palabras y me fui a la lavandería a seguir con mi rutina de ejercicios, y esta persona fue detrás de mí para insultarme y humillarme. Dado que no pude contenerlo, esta persona me empuja contra la pared y me acorrala dándome puñetes en el estómago y las costillas delante de mi hijo…”

Dado el terrible hecho, Angie reveló que acudió a denunciar al sujeto en donde no obtuvo protección alguna, ya que el comandante general de la comisaría de Monterrico determinó que la agresión fue de parte de ambas partes. El médico legista les dictó descanso médico a ambos. A él le tocaron seis días; a ella, tres. Además, Pajares aseguró que las autoridades nunca interrogaron a su testigo, quien estuvo presente durante el violento episodio.