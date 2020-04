Xoana Gonzáles se 'recursea' enseñando cómo posar sensualmente a través de un infartante video

La popular y muy querida, Xoana Gonzáles, volvió a causar revuelo luego que decidiera compartir un video tutorial sexy en donde enseña a sus fans a cómo tomarse fotos posando sensualmente. Estas infartantes fotografías lo realizó a través de su Instagram, causando el asombro de todos.

“Tutorial de cómo posar para las ‘putifotos’. Mejor ángulo, mejores poses para verse regia, las caras y las frases que hay que poner. Se dictan seminarios de putería con previo depósito hay que ‘recursearse’”, escribió la argentina en su publicación.

Además, cabe resaltar que la ‘gaucha’ no sólo enseñó maneras de posar, sino también mostró simetrías que favorecerían a una buena fotografía: “Yo normalmente pongo la cámara abajo para que se me vea más grande (…) sin embargo, cuando la gente me ve se decepciona porque dicen que en persona soy ‘menudita’”, expresó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO