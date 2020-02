Xuxa y las infidelidades que soportó cuando estuvo casada con Pelé

Pelé es considerado una leyenda viviente en Brasil, al punto de que el ex jugador del Santos es visto por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos.

Campeón del Mundo en tres ocasiones con la Selección de Brasil, es un referente fuera como dentro del fútbol. Fue nombrado embajador de las Naciones Unidas y le fue entregada la condecoración de "Ciudadano del Mundo" por parte de la ONU.

Aunque su vida pública está lleno de éxitos y reconocimientos, su vida personal ha tenido altos y bajos. Su hijo Edinho estuvo en prisión tras ser declarado culpable de los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Además, fue acusado de homicidio, juicio del que finalmente fue absuelto.

Su vida sentimental tampoco ha sido muy tranquila. Por lo menos Xuxa, con quien estuvo casado entre 1981 y 1986, no tiene el mejor recuerdo del ex futbolista.

La conocida animadora y modelo brasileña ha contado cómo fue vivir con las infidelidades de Pelé y asegura que fue "traicionado continuamente", por el ex futbolista.

"Cuando lo miraba, tenía lápiz labial en la boca que no era mío. Era normal para él. Una vez me dijo 'Son las mujeres las que quieren estar con Pelé'. Empecé a pensar que era normal ser traicionada", señaló en el canal de YouTube de Matheus Mazzafera.

En otra ocasión le consultaron si le gustaría encontrarse con Pelé, pero sus declaraciones no dejan lugar a dudas. "Me ha engañado demasiado, al punto que esas mujeres con las que me traicionaba estaban en el mismo lugar que estaba yo, y todo el mundo lo sabía menos yo, por supuesto".

"Él escribió un libro y detalló con las mujeres que estuvo en el mismo tiempo que nosotros estábamos juntos. Pelé también decía algo como que yo era 'la amistad colorida', como si tuviéramos una relación abierta, y te juro que yo nunca lo supe", agregó.

El presente de Pelé, hoy de 79 años, está muy lejos de su época de gloria de hace algunas décadas. Según reveló su hijo hace algunos días, el ídolo del Santos tiene problemas de movilidad al punto que no puede caminar por sus propios medios por lo que necesita la ayuda de un andador.

"Está avergonzado, no quiere salir, exponerse, estar en la calle. No hace prácticamente nada por salir de casa. Es muy tímido", señaló Edinho al siito Globoesporte.

