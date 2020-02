Yaco Eskenazi confirmó distanciamiento de Natalie Vértiz: "Falleció mi padre y me alejé de mi esposa"

Tras varios rumores de ruptura, Yaco Eskenazi finalmente confirmó que se distanció de su esposa Natalie Vértiz debido a problemas personales como la muerte de su padre. En una reciente entrevista, el ex chico reality contó que afortunadamente lograron superar esta crisis.

“En diciembre y enero he pasado una etapa difícil. Cumplí 40 años y mi papá falleció. No todos los seres humanos tomamos las cosas de la misma manera. No quería hablar con nadie. Y eso hizo que me aleje de mi esposa”, declaró Yaco Eskenazi a un medio local.

No obstante, aclaró que él y Natalie Vértiz aún permanecen juntos. “Hoy en día todo está perfecto, seguimos casados y dormimos en la misma cama. Gracias a Dios, ya está pasando la tormenta, nuestra primera tormenta. Estamos felices y planificando nuestro futuro”, agregó Yaco Eskenazi.

