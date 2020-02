Yaco Eskenazi sobre Natalie Vértiz: "Yo estaba asumiendo mi pena y ella en lo suyo, en su chamba"

Yaco Eskenazi confirmó los rumores sobre su relación y, hace poco, reveló que se distanció de Natalie Vértiz tras la muerte de su padre. En una reciente entrevista, el ex chico reality confesó que prefirió asumir su pena solo, mientras su esposa viajaba y se dedicaba a su trabajo.

“He estado pasando unos días difíciles. Todas las personas somos diferentes y tenemos maneras diferentes de asumir el dolor. Asumir la pena. A mí, mi personalidad me hace ponerme para adentro. No hablo mucho, me pongo un poco nostálgico. Todo me fastidia y me pongo renegón”, contó Yaco Eskenazi a El Popular.

Asimismo, agregó: “No necesariamente era una pelea. El que yo esté en ese estado hace que no te acerques, no compartas con tu pareja. A eso también se le suma que ella viaja. Entonces si hubo un distanciamiento. La palabra distanciamiento no significa que nos separamos o no estamos juntos”.

Yaco Eskenazi sobre Natalie Vértiz

Por otro lado, sobre Natalie Vértiz aseguró: “Ella estaba en un lugar y yo en el otro, asumiendo mi pena. Y ella en lo suyo en su chamba. Ella no puede parar de trabajar porque Yaco está triste. Yo jamás le voy a pedir eso tampoco porque soy hombre y asumo mis penas solo”.

No obstante, señaló que ahora se encuentra mucho mejor. “Ella me acompañó en lo que tenía que acompañarme. Gracias a Dios, me siento mejor. Estoy volviendo hacer el Yaco simpático de antes. Eso hace que la relación fluya y se sienta mejor. (…) Yo soy una persona que pelea las cosas hasta el final", afirmó.

