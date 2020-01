Yaco Eskenazi se pronuncia sobre rumor de separación con Natalie Vértiz

Yaco Eskenazi se pronunció sobre el rumor de una separación con Natalie Vértiz, y que una prueba de ello sería la ausencia de publicaciones de ambos juntos en las redes sociales.

El exchico reality precisó su matrimonio con la exreina de belleza se encuentra bien y que no hay nada mala como se viene presumiendo.

"Cada uno está usando su red social para mostrar un poco de cada uno, no necesariamente juntos, pero Natalie y yo estamos bien, no hay ninguna cosa rara", comentó.

"Ya no tenemos tiempo de compartir tanto con los fans. Si hacemos cosas juntos pero no las compartimos, pero no, estamos bien. Mi hijo está creciendo, todo está bonito, hay chamba para los dos, así que todo está bien", agregó.