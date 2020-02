¿Se acabó el amor? Yaco Eskenazi rompió su silencio tras 'ampay': "Estoy solo hace 10 días"

Yaco Eskenazi habló por primera vez sobre el ampay difundido por el programa de Magaly Medina, 'Magaly tv, la firme', en donde se le ve saliendo de una discoteca en horas de la mañana, cuando su esposa, Natalie Vértiz, se encontraba de viaje en Estados Unidos.

Yaco Eskenazi sobre relación con Natalie Vértiz

El carismático exchico reality aseguró que se trató de un encuentro de amigos con quienes juega fútbol en el verano, señalando además que la madre de su hijo sabía en donde y con quienes estaba.

“Yo juego un campeonato de fútbol todos los veranos, y este sábado empezó, estoy solo hace diez días. Yo no pude viajar porque tengo varias promociones sobre mi trabajo", señaló en una primera parte Yaco Eskenazi.

"Entonces, quedé con mis amigos, tengo siete años con Natalie y en seis años no he salido un verano solo, y he estado con mis amigos tranquilo, no pasa nada. Natalie sabía perfectamente en dónde y con quién estaba”, dijo, un tanto incómodo por el ‘ampay’ que se difundió en ‘Magaly tv, la firme’.

El ampay difundido por Magaly Medina

Como se recuerda, el pasado lunes la periodista Magaly Medina difundió en su programa las imágenes de Yaco Eskenazi divirtiéndose a lo grande sin la compañía de su esposa. A continuación te dejamos el recordado 'ampay'.