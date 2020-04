Yaco Eskenazi sobre cuarentena: "Ha sido como un regalo de Dios para nosotros"

Yaco Eskenazi reveló que estos días de aislamiento han servido para fortalecer su relación con Natalie Vértiz. En una reciente entrevista, el ex chico reality hizo un llamado a la población a respetar las medidas del Gobierno y calificó la cuarentena como “un regalo de Dios” para su familia.

“De verdad que esta situación ha sido como un regalo de Dios para nosotros porque definitivamente se había hecho una distancia entre Natalie y yo por sus constantes viajes. Ahora que pasamos los días enteros juntos, hemos reconectado como familia. Hoy en día, te puedo decir que todas la heridas están curadas y que todo está perfecto en mi hogar”, declaró Yaco Eskenazi a La República.

Asimismo, contó cómo ha tomado las medidas del Gobierno. “A este virus lo matan la unión y la solidaridad, si no estamos juntos en esto, va a ser muy complicado salir bien librado de esta difícil situación. De mi parte, estoy cumpliendo cien por ciento con todo. lo que dice nuestro presidente, incluso cuando he tenido un malestar estomacal, pero he preferido tomar lo que tenía en casa con tal de no salir”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO