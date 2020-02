Yahaira Plasencia tras acusación de Daniela Darcourt contra su hermano: ''Es fácil señalar y juzgar''

Yahaira Plasencia no fue ajena a opinar sobre la acusación contra su hermano, George, de estar involucrado en una presunta agresión a Daniela Darcourt, luego que ella deslizara la idea de que sea uno de los responsable de lo ocurrido en una discoteca.

“Se molestó bastante (...) Jorge sí fue a la discoteca a pedir el video y se ve que no fue él, sino una chica quien le tiró el hielo a Daniela y su orquesta”, expresó, para luego precisar: “Es muy fácil señalar y juzgar, pero hay que tener pruebas antes de hablar”.

Tal como mostró el informe de Magaly Tv, la firme, la intérpete de 'Adiós, amor' casi fue impactada por un cubo de hielo durante una presentación musical, y que al ver de donde fueron lanzados vio al hermano de la cantante de 'Cobarde'. "Creo que estaba el hermano de Yahaira allí", dijo la victoriana.

La respuesta de George Plasencia fue inmediata para mostrar su molestia por las declaraciones de Daniela Darcourt. "Ese hielo cruzó por la cabeza de cada uno de nosotros, incluso casi le cae en la cabeza al administrador (...) Me hubiera gustado que pida las cámaras antes de acusar. No puede ser tan ligera con su boca en decir algo que no es", expresó en Magaly Tv, la firme.