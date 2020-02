Yahaira Plasencia anuncia que se va del Perú para radicar en Estados Unidos

Las especulaciones sobre la posible partida de la cantante salsera, Yahaira Plasencia, finalmente se confirmó tras revelar que empezará a radicar en los Estados Unidos para promocionar su canción ‘Cobarde’ producida por su productor musical Sergio George. Luego de ello, ‘La Yaha’ no volverá más al país.

“Me voy en abril, me voy para presentar la promoción de Cobarde y ya me quedo por allá un buen tiempo”, comentó la amiga de Jefferson Farfán.

Pese a su nuevo comienzo en Miami, la salsera aseguró que estará visitando Perú de vez en cuando para dar algunos conciertos y terminar de pactas algunos pendientes.

Por otro lado, Yahaira no pudo evitar comentar sobre el futbolista Jefferson Farfán, asegurando que todo está bien entre ellos: “Estoy tranquila yo, está tranquilo él”.