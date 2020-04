Yahaira Plasencia 'cuadra' a usuarios por insultarla en transmisión en vivo: "Gente infeliz"

Yahaira Plasencia realizó una transmisión en vivo a través de Instagram, pero tuvo que lidiar con los insultos de algunos usuarios, a quienes no dudó en responder y calificó como “gente infeliz que se preocupa en hacer daño y no en su vida”.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante, únicamente porque piensa que me va a molestar o me va a afectar. De verdad, qué triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado a escribir sandeces, tonterías... La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, señaló Yahaira Plasencia en Instagram.

VEA TAMBIÉN: Laura Spoya revela que su hija padece de terrible enfermedad

Asimismo, agregó: “Gente, el mundo está cambiando. Hay que tratar de que si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, sigue a esa persona (...) Cada persona puede elegir lo que le gusta, pero eso no ta da derecho de insultar o hablar tontería y media”, añadió.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO