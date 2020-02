"Mis abogados pueden responder": Yahaira Plasencia hace frente a Melissa Klug por carta notarial

Los enfrentamientos entre Yahaira Plasencia y Melissa Klug no paran. A la ‘blanca de Chucuito’ no le gustó para nada que la salsera hablara de sus hijos y le envió una carta notarial. En entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, la ‘reina del totó’ le respondió. Las imágenes completas saldrán al aire hoy a partir de las 9:45 p. m.

Al ser consultada sobre si pensaba rectificarse por hablar de los hijos de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia respondió: “Mis abogados pueden responder no tengo ningún problema”, señaló Yahaira Plasencia. Asimismo, sobre si se equivocó al mencionar a los hijos de Melissa Klug, agregó: “Yo no he dado nombres de nada”.

Como se recuerda, todo comenzó cuando, en entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, Yahaira Plasencia criticó la ausencia de los hijos de Melissa Klug en el avant premiere de ‘La Foquita: el 10 de la calle”. “Yo pienso y creo que los bebes han tenido que estar ahí, esté quien esté”, declaró.

