Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: "Ya la gente sabe lo que tiene que saber"

Jefferson Farfán sorprendió al revelar finalmente que se encuentra pasando la cuarentena en Rusia junto a Yahaira Plasencia y un grupo de amigos. En una reciente entrevista, la salsera señaló que no se está ocultando de nadie, pero prefiere mantener algunas cosas de su vida privada en reserva para no alterar su tranquilidad.

“En realidad, no me gusta hablar mucho del tema. Ya he hablado de ese tema, pero ya la gente sabe lo que tiene que saber y puede especular lo que desee especular. Yo estoy tranquila y eso es lo que importa”, declaró Yahaira Plasencia a un medio local.

Asimismo, agregó: “Yo estoy tranquila, bastante enfocada en lo que quiero ser, en reinventarme como artista. Estoy tranquila y creo que eso es lo importante. Obviamente, me gusta mantener -aunque sea un poco- mi vida privada al margen de todo esto. Estoy bastante tranquila y no me gustaría envolverme en intranquilidad”.

