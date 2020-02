Yahaira Plasencia sobre Jefferson Farfán: ''Me gusta todo de él''

Yahaira Plasencia sorprendió a más de uno al mostrar una fotografía de Jefferson Farfán para llenarlo de elogios al destacar su apariencia física.

La salsera había sido invitada a un programa matinal en el que eligiría al chico más sexy en el que aparecía el futbolista, Guty Carrera, Yaco Eskenazi y Cristian Rivero. Sin bien no hubo algún tipo de sorpresa en su elección, sí lo hubo cuando optó por mostrar una imagen de él apareciendo con el torso desnudo.

“Aparte se viste lindo (...) porque me gusta todo de él, su estilo, me gusta el look, el peinado, las zapatillas, me gusta todo de él en la foto”, añadió la intérprete de 'Cobarde'.



Captura de video

Recordemos que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán, si bien afirmaron que no retomaron su relación, captaron la atención en el estreno de la película de 'la Foquita', ya que la 'Reina del totó' llegó del brazo de Doña Charo y Maialen, hija mayor del futbolista. Diversos medios calificaron esto como la oficialización.

Algo similar se presencia cuando la salsera celebró su tercer aniversario como solista en una discoteca de Barranco que contó con la presencia del seleccionado peruano, con quien celebró rodeado de amigos y familiares.