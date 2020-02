Yahaira Plasencia: "Me gustaría tener una buena relación con los hijos de Jefferson Farfán"

No le teme a Melissa Klug. Yahaira Plasencia sorprendió al hablar nuevamente de los hijos de la ‘blanca de Chucuito’. En una reciente entrevista, la salsera aseguró que le gustaría tener una buena relación con los hijos de Jefferson Farfán, así como la que mantiene con la hija mayor del futbolista.

“Sí, definitivamente que sí (gustaría tener una buena relación con el resto de los hijos de Jefferson), yo nunca he hablado mucho de este tema, no me gusta, se está hablando de algo más delicado. Si las cosas se dan chevére y si no, yo lo voy a entender”, declaró Yahaira Plasencia a un medio local.

Asimismo, sobre su relación con Doña Charo y Maialen Farfán, agregó: “Yo a ellas (las quiero) tengo una bonita relación con la familia de Jefferson, con los más cercanos a Jefferson en realidad. Yo feliz de tener el cariño de su mami, de su hija. Esté o no esté con Jefferson, el cariño y el respeto siempre va a esta”.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO