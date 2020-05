Yahaira Plasencia niega tener COVID-19 y responde fuerte: "Aquí nadie ha contagiado a nadie"

Tras revelar que se sometió a la prueba del coronavirus, Yahaira Plasencia salió al frente para defenderse y utilizó sus historias de Instagram para descartar haber contagiado a Jefferson Farfán de COVID-19. La popular 'reina del totó' publicó en sus redes sociales los resultados negativos de su exámen.

"Siguen especulando, diciendo que si lo tengo, que he contagiado o me han contagiado. Me he visto en la obligación de colocar mi prueba para que se dejen de especular y decir cosas que no son. Yo no me jugaría con un tema tan delicado como este. Hay que tener cuidado con lo que se habla", señaló Yahaira Plasencia.

Asimismo, aseguró que ambos se encuentran aislados. "Yo he estado internada casi tres semanas en la clínica porque me han operada de los riñones. Cuando me dieron de alta, Jefferson ya presentaba los síntomas y lo pusieron en aislamiento y, cuando he llegado a casa, lo mismo hicieron conmigo. Me pusieron en aislamiento social", agregó.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán

Por otro lado, afirmó que ambos vienen recuperándose. "Venimos recuperándonos tranquilos y cumpliendo la cuarentena como tiene que ser. Cada uno con su tratamiento, yo de los riñones y él del COVID-19. Aquí nadie ha contagiado a nadie y espero que eso ya haya quedado claro. (...) Esoy bien y vamos a estar bien", finalizó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO