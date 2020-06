Yahaira Plasencia le 'pone el parche' a Rebeca Escribens por dejar entrever que se hizo la lipo

Rebeca Escribens causó polémica al referirse sobre la salud de Yahaira Plasencia, quien se operó recientemente de los riñones, y dejar entrever que la salsera podría haberse "hecho la lipo de nuevo". En una reciente entrevista, la salsera negó haberse realizado una cirugía estética.

"Lo vi en un link que me mandaron y me maté de risa. Obviamente al inicio dije: 'Ay, Rebeca. ¿Qué tiene en la cabeza?'. ¿Cómo me voy hacer la lipo? No hay forma, yo he estado bastante delicada", declaró Yahaira Plasencia a un medio local.

Sin embargo, la salsera tomó con humor las palabras de Rebeca Escribens. "Lo tomé normal. He tenido la oportunidad de conocer a Rebeca y me parece muy buena onda, chévere, y creo que eso es parte de ella… jugar, bromear… es parte de ella", agregó Yahaira Plasencia.

No se hizo la lipo

Sin embargo, para evitar suspicacias, Yahaira Plasencia aclaró que no se sometió a ninguna cirugía estética, sino que se operó por temas de salud. "Yo no me he operado para nada, me han operado sí, pero de los riñones”, agregó.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Mira las últimas del ESPECTÁCULO en VIVO