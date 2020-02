¡Yahaira Plasencia le responde 'fuerte y claro' a Melissa Klug tras posible demanda!

Yahaira Plasencia no se quedó callada luego de conocerse que Melissa Klug la demandaría por hablar de los hijos de Jefferson Farfán, quienes no estuvieron en el avant premiere de la película del futbolista.

“Yo di mi opinión, no he dicho absolutamente nada malo. No pienso opinar de la señora ni de nadie, di mi opinión y punto. No he mencionado el nombre de sus hijos, yo siempre estuve al margen”, acotó.

Pese a que la medida de la 'Blanca de Chucuito' fue dado a conocer por Evelyn Vela, la madre de los hijos de Farfán confirmó que enviará una carta notarial a la salsera para que no se promocione usando el nombre de sus pequeños.

“Yo ya estoy viendo con el abogado para mandarle su carta notarial, porque ella no tiene por qué pasearse por todos los canales a tocar un tema que a ella no le compete. Ella es la persona menos indicada para poder hablar del tema de mis hijos, no tiene autoridad moral”, dijo la chalaca.