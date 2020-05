Yiddá Eslava anuncia embarazo de su segundo hijo ¡Y emociona a sus fans al mostrar ultrasonido!

¡Emocionados! Pese a la difícil situación por la que atraviesa el país por el COVID-19, la pareja conformada por Julián Zucchi y Yiddá Eslava no evitaron mostrar felicidad al revelar que serán padres por segunda vez, sorprendiendo inmediatamente a todos sus seguidores.

Fue la carismática Yiddá, quien decidió compartir un video conmovedor del ultrasonido que le realizaron para conocer por primera vez al bebé, confesando también que se preocupó por el embarazo en medio de la pandemia: “Ahora seremos 4. Llega para alegrar aún más nuestras vidas, ahora seremos 4 :) Estar embarazada en cuarentena no es nada fácil, cuando estaba embarazada de Tomás, amaba sacarme ecografías, porque sentía tanta alegría de ver como cada 2 semanas crecía de una manera maravillosa. Con el Bebé (le decimos así ya que no sabemos si es nene o nena) estábamos muy preocupados por el covid, ya que me tocaba una ecografía importante, y no sabíamos donde poder hacerla sin exponerme”, expresó.

Por otro lado, debido a la gran sorpresa, Julián contó que tuvo que decirle a sus seguidores que no se trataba de una broma, confesando que también que, sus sospechas del embarazo se dieron cuando su hijo pequeño ‘Tomás’ empezó a besarle mucho la pancita a Yiddá.

