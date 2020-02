Yiddá Eslava y Julián Zucchi hicieron de todo para poder sacar su película a flote, incluso llegaron a hipotecar su casa para financiar “Sí, mi amor”.

¿Y tú ya la has ido a ver? Sí no has ido corre ahora a reírte a carcajadas con la película peruana que está llenando las salas de cine. ¡Coméntanos en las redes sociales qué te pareció!