Yiddá Eslava se 'tatúa' nombre de víctimas de feminicidio y deja reflexivo mensaje

Yiddá Eslava expresó su dolor por las cifras de feminicidio que se han registrado en lo que val de año, pero sobre todo por el cruel asesinato de Solsiret Rodríguez, activista que desapareció hace 4 años y que recientemente se descubrieron sus resto, así como los responsables.

La exchica reality usó su cuenta en Instagram para contar que escribió en todo su cuerpo el nombre de las 24 mujeres asesinadas, acompañados de un recuento de estas tragedias.

"Llevo en mi piel el nombre de 24 mujeres asesinadas en lo que va del año (2 meses) según la base de datos y cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, de corazón espero que no sean más", se lee al inicio de su extensa publicación.

Al final, Yiddá Eslava dejó un reflexivo mensaje: "Cómo me duele, a mí las huellas de estos nombres me quedarán en la piel dos días más, pero el dolor de las familias, y los niños huérfanos, no dejan de retumbar en mi cabeza, eso no se quita con agua y jabón".