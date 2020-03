Yirko Sivirich sobre esposa de Pedro Gallese: "Se cuida para que el marido no se vaya por ahí"

Uno de los diseñadores más importantes del Perú, Yirko Sivirich, no tuvo pelos en la lengua y decidió opinar sobre los personajes de la farándula; entre ellos, Claudia Díaz, la esposa del seleccionado Pedro Gallese, quien recibió un picante comentario que sorprendió a todos y generó más de una risa en el set.

Yirko, la persona que vistió en más de una oportunidad a Paolo Guerrero, fue invitado a un programa de espectáculos conducido por Cathy Sáenz para dar su punto de vista sobre el ‘outfit fashionista’ de las parejas de los futbolistas. Sin embargo, al oír diversas opiniones con respecto a la relación de Claudia con el seleccionado, no dudó en agregar: “Ella se está cuidando para que el marido no se vaya por ahí, y tenga en casa lo que por ahí vaya a buscar. Me parece inteligentísimo de parte de ella”, dijo seguro de sí mismo.

El ‘ampay’ de Pedro Gallese

Como se sabe, el arquero de la selección peruana fue captado saliendo de un hotel en altas horas de la madrugada junto a la joven hija del alcalde de La Perla, Aníbal Jara. Este ‘ampay’ ocasionó la decisión pública de divorciarse por parte de Claudia Díaz. Sin embargo, tiempo después lo perdonó de igual forma.