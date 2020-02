Yuriel Celi tras ampay: ''Imágenes son injustas porque no muestran quien soy''

Yuriel Celi, el jugador de fútbol que fue ampayado bailando y bebiendo en plena calle, dijo en una entrevista que las imágenes mostradas son 'injustas' porque no muestran lo que realmente lo que es.

"Me ganó el momento por querer mostrarles a mis amigos alguien que no soy pero la verdad es que no tomo, salgo muy temprano todos los días a entrenar y descanso temprano", dijo.

