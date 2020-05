Zorro Zupe 'echa' a Nicola Porcella: "Él me 'chapa' cuando está borracho"

Aunque el ‘Zorro’ Zupe se encuentra viviendo lejos del Perú, tras su desatinado comentario en televisión, eso no impide que siga haciendo lo que lo hizo famoso: revelar las intimidades de los chicos reality y ahora le tocó el turno a Nicola Porcella.

Vía Instagram. A través de la red social de Fiorella Alzamora, el polémico amigo de Tilsa Lozano se animó a responder 100 preguntas que los cibernautas le enviaron a ambos, siendo esta una de las más llamativas: “¿Te has besado con Nicola Porcella?”.

Pero la sorpresa fue que Zupe se animó a responderla entre risas con un “Sí”. “¡Pero él me ‘chapa’ cuando está borracho! Viene y me busca”, agregó. Por su parte, Fiorella bromeó con el pasado del ex de Angie Arizaga: “Yo no sé quién no se ha chapado a Nicola”, dijo.

