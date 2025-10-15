El jefe de Estado, José Jerí, informó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) que hay más de 50 policías heridos tras los enfrentamientos que se registraron en Centro de Lima. Asimismo, reportó la existencia de 20 civiles afectados.

“Las cámaras de policía y la Municipalidad de Lima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”, indicó el presidente de la República.

20 civiles heridos (Defensoria del Pueblo) — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

Como se recuerda, la Municipalidad de Lima transmitió, a través de su cuenta de Youtube, imágenes de las cámaras de seguridad de Centro de Lima. A través de sus redes sociales, el mandatario criticó los hechos de violencia registrados el miércoles 15 de octubre.

“Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra Policía Nacional. Necesitamos diálogo y tranquilidad”, indicó.

Un grupo reducido pretende alterar la voluntad pacífica de quienes hoy han salido a las calles para expresarse. Ese comportamiento solo busca el caos y violencia en nuestro país. Fuerza a nuestra @PoliciaPeru.

Necesitamos diálogo y tranquilidad

Gracias por el video @MuniLima pic.twitter.com/5OsE34Znua — José Jerí (@josejeriore) October 16, 2025

