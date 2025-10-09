Una mujer es asesinada mientras almorzaba con su familia en Puerto Maldonado al recibir 7 impactos de bala que le quitaban la vida frente a sus seres queridos en un restaurante. Irasema Vizcarra Valdés, dirigente social de 36 años conocida por defender a sus vecinos de mafias de traficantes de terrenos, se convirtió en el blanco de un adolescente sicario de 17 años que irrumpió violentamente en el establecimiento al mediodía.

Vea también: ¡Le abrió la puerta a su verdugo! Odontología es baleado en su consultorio de Independencia

El joven criminal, quien actuó con premeditación y a sangre fría, disparó inicialmente contra la mujer mientras ella buscaba refugio detrás del mostrador, para luego acercarse y rematarla con un disparo en la cabeza ante el horror de todos los presentes. El sicario fue capturado minutos después por los propios pobladores, quienes lo detuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional mientras el joven lloraba y pedía que no lo golpearan.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO