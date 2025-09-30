Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, fue capturado esta tarde en Pucusana por la policía antidrogas peruana, lo que marca un avance crucial en la investigación del triple feminicidio que conmocionó a Argentina. El joven de 20 años, señalado como el autor intelectual del brutal crimen de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, fue localizado viajando oculto en un camión que se dirigía hacia Lima, donde planeaba reunirse con su lugarteniente. Su mano derecha, el argentino Matías Ozorio, había sido detenido horas antes en un trabajo conjunto entre la Policía Nacional de Perú e Interpol.

Vea también: Gustavo Salcedo reconoce agresión a Christian Rodríguez, pero se excusa: “Es una situación que se me salió de las manos”

La detención de ‘Pequeño J’ se produce tras seis días de búsqueda intensa, ya que el sujeto había huido por tierra desde Bolivia con una orden de captura internacional emitida por la justicia argentina. Los investigadores sostienen que el crimen de las tres jóvenes, que fueron torturadas y asesinadas en una casa de Florencio Varela antes de ser enterradas en el jardín, fue transmitido en vivo a más de 40 integrantes de la banda como una advertencia disciplinaria. Este caso, que revela la operación de grupos narcos trasnacionales, ha generado masivas protestas en Argentina exigiendo justicia y pone ahora el foco en el proceso de extradición para que los responsables enfrenten a la justicia.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO