Abel Lobatón no puede ocultar la emoción que siente por el nacimiento de Asael, su primer nieto varón, a quien considera su futuro sucesor en el fútbol. Aunque aún no ha podido conocerlo en persona, el exfutbolista expresó su orgullo y alegría por esta nueva etapa familiar.

“Si pudiera ya estaría allá al lado de mi hija, pero sucede que soy entrenador del CNI de Iquitos y estamos jugando el pase a la semifinal, por eso no puedo viajar. Creo que me va a tocar esperar a que regrese Samahara para conocer a mi sucesor, espero que siga mis pasos en el fútbol”, comentó Lobatón, dejando ver su entusiasmo por la llegada del pequeño.

Asimismo, el exdelantero agradeció a Dios por la salud de su nieto y destacó el rol de su hija Samahara Lobatón como madre: “Igual estoy agradecido con Dios y mi Virgencita de Guadalupe, porque el bebé nació sanito. Además, estoy feliz por la gran madre que es mi hija”, expresó, dejando en claro el orgullo que siente por ella y la felicidad que le produce ver crecer a su familia.

