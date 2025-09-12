Hoy se conmemoran 33 años de la captura de Abimael Guzmán, fundador y cabecilla de Sendero Luminoso, en una operación considerada un hito en la historia policial del Perú. La denominada Operación “Victoria” fue ejecutada la noche del 12 de septiembre de 1992 por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Policía Nacional, quienes lograron infiltrar el círculo íntimo de la cúpula terrorista.

Este operativo, que no requirió de un solo disparo, destacó por su meticuloso trabajo de inteligencia que demandó también bastante paciencia. La captura, liderada por los oficiales Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro, permitió desarticular completamente la estructura de mando principal de la organización subversiva.

