Cristina Salazar, representante legal de la víctima que denunció a Christian Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, abordó los temas judiciales que rodean al también conocido como “Cri Cri”, quien pasó once meses encarcelado de manera preventiva.

La letrada mostró documentos que acreditan depósitos realizados por la familia de la parte agraviada a favor de los hijos de Guadalupe. Con ello, descartó que exista animadversión contra los menores y destacó que se trata de un apoyo humanitario.

“Estos son los vouchers de depósitos que hasta la fecha se siguen realizando, incluso de agosto de 2025. Esto demuestra que no hay odio ni rencor. La familia de la víctima ha seguido ayudando a la familia del acusado”, explicó.

Ethel Pozo intervino para precisar que dichos pagos son destinados directamente a la manutención de los niños, a lo que Salazar respondió: “Exacto, es por los niños, para alimentos, porque quieren ayudarlos. Los actos que haya podido realizar el acusado no implican a la familia, que no tiene culpa alguna. Los menores no están desamparados”.

Defensa de la víctima

Salazar también se pronunció sobre versiones que intentan cuestionar a la víctima, señalando que habría actuado de manera inapropiada el mismo día de los hechos.

“Se ha deslizado que la agraviada habría estado bailando y burlándose de la familia del acusado. Eso es totalmente falso. La misma agraviada y los certificados médicos legales demuestran que estuvo hasta altas horas de la noche pasando evaluaciones médicas, psicológicas y periciales. Todo está consignado con fecha y hora”, subrayó.

La abogada reiteró que la defensa se mantiene firme en acreditar los hechos denunciados y proteger tanto a la víctima como a los hijos de Guadalupe, quienes siguen recibiendo respaldo económico por parte de la familia de Farfán.

