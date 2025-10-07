La abogada de Christian Rodríguez, Gabriela Navarro, informó que su defendido ha iniciado acciones penales contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, tras un presunto ataque físico y vehicular. Navarro señaló que se ha solicitado la detención inmediata de Salcedo, a quien acusan de tentativa de homicidio.

“Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo eximen de la responsabilidad penal. Estamos pidiendo la detención inmediata para que el señor Christian y su familia puedan estar tranquilos. Este sujeto está atacando a una familia”, declaró la abogada al programa Día D, enfatizando la gravedad del caso.

En tanto, el abogado de Salcedo, Jorge Domingo Petrozzi, reconoció la agresión, pero aseguró que su cliente actuó bajo una intensa carga emocional tras descubrir la supuesta relación extramatrimonial entre Mantilla y Rodríguez: “El señor estaba en una situación emotiva sumamente difícil y grave (…). El señor Rodríguez se quiere victimizar, ha participado en la comisión de un adulterio”, sostuvo Petrozzi.

