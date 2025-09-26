La abogada de productor de Maju Mantilla revela que su hijo estaba ¡Y que terminó realmente afectado!, confirmando que el menor se encontraba dentro del vehículo durante la agresión de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez. La doctora Gabriela Navarro aclaró que, si bien el niño no presenta heridas físicas, sufre una evidente afectación psicológica tras ser testigo directo del violento ataque a su padre. Magaly Medina, conocida como la ‘Urraca’, coincidió con este diagnóstico, calificando la experiencia como “bastante traumática” para un menor que no solo sintió el impacto del choque, sino que vio cómo golpeaban a su papá.

Vea también: Gustavo Salcedo amenazaba y acosaba al productor de Maju Mantilla ¡Hasta le envió una corona fúnebre!

La conductora de “Magaly TV La Firme” profundizó en el daño emocional, describiendo la impotencia del niño al no poder defender a su progenitor y el trauma de escuchar los gritos de su madre durante el altercado.

