La abogada Romy Chang asegura que “la denuncia se queda corta respecto de todos los delitos cometidos” por Gustavo Salcedo, argumentando que las acusaciones públicas presentadas por la defensa de Christian Rodríguez no abarcan la totalidad de ilícitos identificados. La reconocida letrada, analizando lo difundido en el programa de Magaly Medina, detalló que existirían delitos como lesiones graves y daños dolosos contra el vehículo del productor, los cuales trascienden el simple altercado físico. Chang precisó que a esta lista se sumarían graves acusaciones de coacción y acoso, que no solo se dirigirían contra Christian Rodríguez, sino que también se extenderían a su núcleo familiar.

Vea también: Magaly Medina sobre audios de Gustavo Salcedo: “Lo grabamos para protegernos también”

Esta evaluación legal sugiere que el esposo de Maju Mantilla enfrentaría potenciales procesos penales por múltiples cargos, cada uno con sus propias consecuencias jurídicas. La abogada Romy Chang, sin especular sobre las intenciones de la contraparte, subraya la complejidad del expediente al existir varias líneas de investigación posibles a la luz de las nuevas revelaciones.

