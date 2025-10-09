El abogado de Boluarte ante una eventual vacancia señaló que “si el Congreso tiene decidida la situación, debe escuchar a la presidenta”, reclamando el derecho a la defensa en el hemiciclo y calificando de “irresponsable” y “infausto” cualquier procedimiento exprés que exonere los plazos reglamentarios. Juan Carlos Portugal, quien se mostró dispuesto a sustentar legalmente la posición de la mandataria si ella así lo designa, argumentó que un análisis desapasionado de las investigaciones fiscales vigentes no revelaría delitos penales serios en su contra, lo que fortalecería su defensa ante los legisladores. El letrado enfatizó la importancia del debido proceso parlamentario, especialmente cuando se debate la continuidad de un gobierno constitucionalmente establecido que enfrenta múltiples desafíos simultáneos.

Portugal descartó categóricamente que Boluarte considere asilarse o abandonar el país, afirmando que la mandataria enfrentará las investigaciones fiscales desde su residencia habitual porque no existe fundamento para evadir la justicia. El representante legal, quien reveló que la posibilidad de vacancia no ha sido tema de conversación directa con su representada, confirmó que la jefa de estado se mantiene tranquila y decidida a afrontar cualquier escenario político dentro del marco legal establecido. Esta posición refleja la estrategia de la administración Boluarte ante la crisis institucional, basada en apelar a los procedimientos constitucionales mientras se prepara para defender su gestión ante el Legislativo y la ciudadanía peruana en general, que observa atentamente este proceso político.

