El abogado de Christian Martínez Guadalupe manifestó su extrañeza porque “la otra parte asegure que la apelación saldrá a su favor”, cuestionando cómo pueden predecir el fallo judicial con tanta seguridad, en el caso que enfrenta ‘Cri Cri’, acusado de abuso sexual. El letrado confirmó que el recurso de apelación ya fue concedido según declaraciones de la contraparte, aunque precisó que aún no existe fecha para la audiencia ni ha recibido notificación oficial alguna.

Magaly Medina se sumó a estas críticas, preguntándose en su programa “cómo pueden estar seguros ni que ellos fueran el Poder Judicial”, al destacar que no son fiscales quienes realizan tales afirmaciones. La conductora, aunque espera que la justicia “se incline por la verdad”, admitió que en el país “todo puede pasar” y que no debería primar quien tenga “mejores condiciones económicas”.

