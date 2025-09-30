El abogado de ‘Cri Cri’, el doctor Eduardo Medina, responde contundentemente a la defensa de la presunta víctima que cuestiona las pericias en el caso de Christian Martínez Guadalupe. La abogada Cristina Salazar, representante de la parte acusadora, había afirmado en el programa ‘América Hoy’ que existen pruebas videográficas donde se observa a un hombre con características del imputado bajando en toalla por las escaleras, siendo reconocido supuestamente por Jefferson Farfán. Sin embargo, el letrado defensor desmintió estas declaraciones, señalando que las imágenes en escala de grises y con zoom aplicado imposibilitan una identificación fehaciente.

Eduardo Medina argumentó que el reconocimiento por parte de un “familiar directo” carece de validez científica, especialmente cuando las pericias fiscales ya determinaron que se trataría de dos personas diferentes en las grabaciones. Por su parte, Magaly Medina, destacó la contradicción entre ambas versiones sobre un mismo material probatorio. La abogada Salazar, por su parte, mantuvo su postura al sugerir posibles errores en los exámenes periciales realizados a Martínez Guadalupe, dejando abierta esta controversia jurídica que continúa generando debate público.

