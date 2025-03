Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, estuvo hoy en el Congreso y reafirmó que su defendida no cometió delito alguno sobre el caso de la presunta cirugía plástica y negó que el Dr. Mari Cabani sea colaborador eficaz.

El abogado indicó que para que Cabani sea colaborador eficaz tendría que reconocer que hay un delito, y desde su parte indicó que no la hay. Además, señaló que la Constitución no le exige a la presidenta comunicar algún tipo de intervención a la presidencia del Congreso, por lo que no puede haber omisión de funciones.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO