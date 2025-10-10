El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, rompió su silencio tras la vacancia de la expresidenta aprobada por el Congreso durante la madrugada. En un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), aclaró el paradero de su defendida ante los rumores sobre una posible salida del país.

Portugal aseguró que Boluarte permanece en territorio nacional y descartó que esté asilada o en condición de no habida. “Ni asilada ni no habida. Ella está en su casa. Ese fue y será su paradero: su país”, afirmó el abogado, quien además pidió a los medios de comunicación ejercer un periodismo “veraz, educado y responsable”.

Defensa de Dina Boluarte pide “veracidad” a la prensa

En su publicación, el letrado subrayó que su clienta mantiene su respeto a las instituciones del Estado y a los valores democráticos. Afirmó que Boluarte “ha sido y sigue siendo principista”, tanto durante su gestión como presidenta como ahora en su rol de ciudadana.

El pronunciamiento llega horas después de la decisión del Congreso que declaró su vacancia por incapacidad moral permanente, hecho que dio paso a la juramentación de José Jerí como nuevo presidente de la República.

Vecinos de Surquillo reaccionan tras la vacancia

Durante la mañana, varios medios de comunicación se concentraron en los exteriores de la vivienda de Boluarte, en el distrito de Surquillo. Personal de seguridad del Estado permanecía en la zona, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa.

