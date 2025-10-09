El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, aclaró que su visita a Palacio de Gobierno no está relacionada con ninguna gestión de asilo político, tal como indicó en su cuenta de X. La declaración surge luego de que circularan versiones sobre una posible solicitud de asilo, lo que motivó al defensor a precisar que su presencia obedece únicamente a asuntos de carácter legal y protocolar.

Juan Carlos Portugal, quien se encuentra desde las 16:00 horas en el Congreso de la República, reiteró que la presidenta se mantiene en el país y continúa ejerciendo sus funciones. Su mensaje busca evitar interpretaciones erróneas que generen incertidumbre política, en un contexto donde las decisiones del Ejecutivo son observadas de cerca por la opinión pública y el Parlamento.

