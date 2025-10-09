Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, anunció que su patrocinada no se presentará al Congreso de la República, alegando una “violación” a las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa.

El letrado criticó duramente al Parlamento por fijar un plazo de solo cincuenta minutos entre la notificación y la hora de audiencia, calificando la acción de “sencillamente violatoria” y no convalidable.

Asimismo, señaló que el Legislativo ha “renunciado” a las exigencias mínimas y esenciales que debe tener todo procedimiento que afecte derechos constitucionales, siendo la principal la preparación de la defensa en un plazo razonable.

“Cincuenta minutos, entre la notificación y la hora de audiencia, es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. ¡No lo convalidaremos!”, sentenció

“Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al parlamento nacional. No en estas condiciones.” concluye.

¡NO LO CONVALIDAREMOS!



Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas. Hoy, el parlamento nacional, ese seno… — JCPortugalS (@JCPortugalS) October 10, 2025

