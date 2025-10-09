El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, descarta rotundamente que la presidenta planee asilarse o abandonar el país, calificando como “absolutamente ilegal” desde la perspectiva constitucional el anuncio de una posible vacancia con procedimiento exprés que buscaría resolverse en un solo día. El representante legal, quien conoce la valentía y firmeza de la mandataria por sus conversaciones regulares, reveló que anteriormente ya habían enviado cartas de rectificación a medios que especulaban sobre una huida, lo que demuestra coherencia en la postura de permanecer en el cargo. Portugal enfatizó que la defensa de Boluarte no recae en estrategias legales sino en su inocencia y tranquilidad de conciencia, elementos que constituirían su principal respaldo ante cualquier proceso político en su contra.

Vea también: Abogado de Dina Boluarte: “No hemos hablado de ninguna renuncia ni conversado sobre asilo político”

El letrado confirmó que la jefa de Estado se encuentra reunida con su gabinete ministerial para evaluar los complejos escenarios políticos, aunque aclaró que su rol se limita al ámbito jurídico y no participa en esas deliberaciones de naturaleza gubernamental. Boluarte manifiesta preocupación principalmente por la gobernabilidad del país y la estabilidad democrática, según su abogado, quien evitó especular sobre un eventual mensaje a la nación o sobre los plazos que restan hasta las elecciones generales. La mandataria confía en que los procesos constitucionales se respeten, mientras enfrenta esta crisis política que pone a prueba las instituciones peruanas en un contexto de alta fragmentación parlamentaria y creciente tensión social que caracteriza el actual escenario nacional.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO