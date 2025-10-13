Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, reaccionó al reciente comunicado de Maju Mantilla, en el que anunció que defenderá su imagen y honor ante los ataques y acusaciones en su contra.

El letrado sostuvo que la exreina de belleza deberá ser consecuente con las medidas legales que decida tomar. “El comunicado que ha publicado la señora es de hace unas horas. Habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y cuando ejerza el derecho que cree tener, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle”, manifestó al programa de Ethel Pozo.

Como se recuerda, Maju Mantilla señaló en su comunicado que no permitirá más ataques a su reputación: “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, afirmó dejando abierta la posibilidad de iniciar un proceso judicial.

Ante estas declaraciones, el abogado precisó que su cliente, Gustavo Salcedo, aún no ha tomado ninguna decisión legal en respuesta al comunicado. “A mí Gustavo no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado”, aclaró.

Finalmente, Petrozzi recalcó que, si Maju Mantilla decide proceder judicialmente, la defensa de Salcedo responderá con los recursos legales que correspondan. “Por lo que yo he leído, la señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho, y será nuestro derecho defendernos si alguna acción toma”, concluyó.

