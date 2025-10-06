El abogado de Gustavo Salcedo niega categóricamente el choque al carro de Christian Rodríguez, describiendo el incidente como “un toque” según reveló Magaly Medina en su programa. La defensa del esposo de Maju Mantilla minimiza completamente los hechos denunciados por el productor, argumentando que su cliente “no ha hecho nada” a pesar de las acusaciones de agresión y amenazas que ahora están en manos de las autoridades. El representante legal de Salcedo cuestiona la versión de Rodríguez, a quien acusa de “victimizarse” y sugiere que los mensajes amenazantes deben someterse a peritaje para verificar su autenticidad.

Magaly Medina confirmó que este caso escalará a los tribunales, especialmente ahora que Christian Rodríguez ha presentado evidencia concreta sobre el presunto seguimiento y las intenciones que atribuye a Salcedo, mientras la defensa del empresario responde desafiante: “esperemos que pueda probar sus acusaciones”, marcando el inicio de una batalla legal que promete nuevos capítulos.

