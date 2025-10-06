El abogado de Gustavo Salcedo, Jorge Petrozzi, reconoce la agresión física contra Christian Rodríguez, pero niega de manera categórica el intento de homicidio que alega la contraparte. Petrozzi admitió el altercado ocurrido frente al estudio de abogados, donde su patrocinado interceptó y golpeó al productor, aunque minimizó el incidente vehicular al describirlo como un simple “toque” que solo dejó una mancha de pintura. El defensor cuestionó la ausencia de una denuncia por choque y fuga, insinuando que las pruebas fotográficas del daño podrían haber sido manipuladas para perjudicar a su cliente, quien enfrenta la acusación más grave.

Petrozzi argumentó que su cliente actuó bajo una fuerte carga emocional, provocada por el adulterio que, según él, Rodríguez cometió y que destruyó el matrimonio de Salcedo, un hecho que busca sea comprendido aunque no justificado. El abogado insistió en que los mensajes amenazantes presentados por la víctima deben ser peritados, ya que no todos provendrían directamente de su defendido, y recalcó que el acoso, incluso si se demostrara, no constituye por sí solo un delito de tentativa de homicidio. Finalmente, acusó a Rodríguez de intentar victimizarse exageradamente para ocultar su responsabilidad en el origen del conflicto conyugal.

