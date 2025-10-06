Jorge Domingo Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, rompió su silencio tras el escándalo que protagonizó su cliente al embestir con su camioneta el auto de Christian Rodríguez Portugal, exproductor de Arriba mi gente, y luego golpearlo violentamente hasta dejarlo tendido en el suelo. En entrevista exclusiva con Día D, el abogado dio su versión de los hechos y respondió a las graves acusaciones que se han difundido en los últimos días.

Durante la conversación, Petrozzi fue consultado por la presencia del hijo menor de Christian Rodríguez en el momento del choque y la agresión, lo que generó gran preocupación entre los televidentes: “Estuvo en riesgo el niño”, le comentó la periodista, a lo que el abogado respondió: “Esa es una versión, no es un hecho comprobado”, intentando restarle peso a ese detalle del incidente.

Asimismo, el defensor legal de Salcedo afirmó que, más allá de lo ocurrido, los hijos del esposo de Maju Mantilla serían quienes atraviesan un daño emocional más severo.

“Tiene daño psicológico como los hijos del señor Salcedo, que lo tienen en mayor medida. No lo estoy negando, pero si el señor pretende usar a su hijo para victimizarse más, ahí sí le respondo que los hijos del señor Salcedo son más víctimas que el hijo del señor Rodríguez. Él es víctima de lesiones sí, veremos si son leves o graves, pero ¿más víctima?”, finalizó.

