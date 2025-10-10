Las últimas horas de Dina Boluarte como presidenta del Perú culminaron de manera abrupta luego de que el Congreso aprobara su vacancia con 123 votos a favor, una decisión que interrumpió su mandato de forma inmediata. Esa misma tarde, durante un acto protocolar, la entonces mandataria se mostró confiada en permanecer en el cargo hasta el 2026, sin mencionar el atentado a la orquesta Agua Marina, lo que evidenciaba su desconexión con la crisis política que se gestaba. Horas más tarde, mientras el pleno del Legislativo debatía su destitución, ella sostenía reuniones urgentes en Palacio con sus ministros y asesores legales, intentando contener una salida que ya era inevitable.

Una vez consumada la vacancia alrededor de la 1:15 a.m., la comitiva de Boluarte abandonó Palacio de Gobierno, culminando un día frenético que comenzó con la firma de contratos de carreteras junto al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. La ahora expresidenta, quien enfrenta investigaciones por los casos Rolex, las protestas mortales y el “Caso El Cofre”, declaró que no abandonará el país y afrontará las carpetas fiscales, aunque su abogado confirmó un retraso en su llegada a su domicilio en Surquillo. Este cierre político, que la deja expuesta a un proceso de antejuicio en el Congreso, marca el fin de una gestión que comenzó tras la caída de Pedro Castillo y que ahora enfrenta un escenario judicial complejo.

