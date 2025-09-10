Una abuelita falleció tras ser atacada por un enjambre de abejas en Puerto Maldonado, donde aproximadamente mil insectos la picaron brutalmente cuando accidentalmente se acercó a su panal. María Campos, de 69 años, se encontraba en una zona montañosa cerca del río Tambopata cuando disturbó la colmena, desatando la furia de las abejas que cubrieron su cuerpo con cientos de aguijones.

A pesar del valiente rescate realizado por vecinos y guías turísticos que usaron telas para protegerse, la adulta mayor no sobrevivió al potentísimo veneno inyectado masivamente. La víctima, quien era viuda, fue trasladada inmediatamente al Hospital Santa María de Puerto Maldonado pero ya presentaba un cuadro médico irreversible por la cantidad de toxinas recibidas.

