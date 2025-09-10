Un abuelito acusa a sus hijos de haberlo golpeado brutalmente después de que un incendio accidental consumiera parte de su vivienda en Huarochirí. Sósimo Huarcaya, de 55 años, relata que las llamas se propagaron al intentar quemar hierbas secas, lo que desató la furia de sus hijos, quienes lo habrían agredido físicamente hasta postrarlo en cama. La versión del afectado contrasta radicalmente con la de su familia, que lo señala como alcohólico crónico.

La sobrina del adulto mayor intervino públicamente, denunciando el abandono y la brutal paliza que incluso incluyó un intento de ahogamiento en una acequia, según su testimonio. Mientras la nuera insiste en que él prendió fuego intencionalmente a la habitación, el Centro de Emergencia Mujer de Matucana ha tomado cartas en el asunto, asignándole un abogado de oficio para que lleve el caso. Este dramático conflicto familiar evidencia la urgente necesidad de protocolos de protección para adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

