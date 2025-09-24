El abuelito con diabetes fue rescatado gracias a una alerta periodística de ATV Noticias Matinal, que movilizó a las autoridades de salud para salvar a Vladimiro Aragón. El hombre de 61 años fue encontrado en estado crítico por vecinos de Pamplona Alta, con heridas infectadas con gusanos y diabetes severamente descompensada. La Dirección de Salud Lima Sur respondió de inmediato al reporte, enviando una ambulancia del Centro Materno Infantil de Ollantay que lo trasladó al Hospital María Auxiliadora, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Tras 24 horas de cuidado intensivo, los médicos lograron estabilizar sus niveles de glucosa y controlar la celulitis en sus miembros inferiores, además de la miasis (infestación por moscas) que padecía. El personal del hospital no solo le proporcionó tratamiento médico especializado con endocrinólogos y traumatólogos, sino que también le brindó atención humana integral, bañándolo y comprándole ropa nueva y artículos de higiene personal.

